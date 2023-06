Spider-Man: Poprzez multiwersum - Zjednoczone Emiraty Arabskie wycofały film. Powód zaskakuje

fot. Sony Pictures Entertainment // Marvel Entertainment

Spider-Man: Poprzez multiwersum to druga część animowanych przygód Milesa Moralesa, który z Brooklynu trafia do tytułowego multiwersum, gdzie spotyka innych Spider-Manów. Wydawałoby się, że ta animacja nie sprawi, że wystąpią jakiekolwiek przeciwskazania do wypuszczenia jej w kinach. Okazało się jednak, że film nie zostanie pokazany na terenie Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Spider-Man: Poprzez multiwersum zakazany w Zjednoczonych Emiratach Arabskich

Najwyraźniej punkt sporny dotyczy postaci Gwen Stacy i tego, czy jest transpłciowa. Jednym z powodem budzących niepokój cenzorów w Zjednoczonych Emiratach Arabskich jest plakat „Chroń transpłciowe życie” w tle jednej ze scen. Sony faktycznie mogło nie liczyć na to, że ich film animowany zostanie wypuszczony w tym państwie, biorąc pod uwagę rygorystyczny proces cenzury filmów dla dzieci.

Reuters, który pierwszy dotarł do tych informacji, donosi, że Vox Cinemas wycofało film bez wyjaśnienia. Poinformowano również, że Rada ds. Mediów ZEA podobno sprzeciwia się tej animacji, twierdząc, że jest ona sprzeczna z wartościami w tym kraju.

