The Legend of Zelda nie dostanie filmu. Studio Illumination zaprzeczyło plotkom

fot. Nintendo

Po ogromnym sukcesie filmowej adaptacji gry Super Mario Bros. Film, wydawało się jasne, że Nintendo i Illumination będą chcieli współpracować ze sobą w przyszłości. Pojawiły się nawet pogłoski, że wkrótce Zelda dostanie swój projekt filmowy. Jednak według szefa studia, Christophera Meledandriego, ta informacja jest nieprawdziwa.

Zelda – szef Illumination o domniemanym projekcie filmowym

W rozmowie z The Wrap, Meledandri zaznaczył, że słyszał plotki o pracach studia nad The Legend of Zelda:

Nie wiem, skąd wziął się ten pomysł. Rozumiem, że ludzie mogą domyślać się różnych rzeczy, bo oczywiście, świetnie nam się pracuje ze sobą. Moja relacja z Nintendo teraz obejmuje zasiadanie w ich radzie reżyserów, więc rozumiem, że ludzie mogą snuć domysły. Ale jeśli chodzi o szczegóły, to były to tylko plotki.

Oczywiście, jest zawsze szansa, że Meledandri ukrywa fakt, że film o Zeldzie rzeczywiście jest w produkcji. Ale nawet jeśli mówi prawdę, jest dalej prawdopodobne, że adaptacja The Legend of Zelda będzie faktycznie tworzona w nadchodzących tygodniach lub miesiącach. Niezależnie od tego, sukces Super Mario Bros. Film zapewnił, że zobaczymy więcej adaptacji Nintendo na wielkim ekranie, choć nie wiadomo, czy akurat Zelda będzie następnym projektem.

fot. Nintendo // The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom