Spider-Man 4 - Tom Holland o potencjalnym powrocie do roli. Warunkiem jakość

Od premiery Spider-Man: Bez drogi do domu w 2021 roku, MCU posunęło się naprzód z innymi bohaterami, a ślad po Peterze Parkerze zaczął zanikać. Czwarta część przygód Pajączka nie znalazła się nawet w harmonogramie nadchodzących premier. Według samego aktora, studio wciąż może potrzebować czasu na stworzenie historii wartej opowiedzenia. Tom Holland wyjaśnił, że powrót do roli Spider-Mana nastąpi tylko wtedy, gdy będzie to miało sens.

Tom Holland o powrocie do postaci Spider-Mana

Oto, co aktor powiedział na temat powrotu do ikonicznej roli:

- Mogę jedynie powiedzieć, że jesteśmy zaangażowani w rozmowy na temat potencjalnych losów mojej postaci w czwartej części. Jednakże znalezienie sposobu na godne opowiedzenie jego historii to zupełnie inna kwestia. Jestem bardzo opiekuńczy w stosunku do Spider-Mana. Czuję się ogromnie szczęśliwy, że mogliśmy pracować nad franczyzą, która z każdym filmem stawała się coraz lepsza i odnosiła coraz większe sukcesy - co zdarza się rzadko. Chcę chronić dziedzictwo tej postaci. Dlatego nie zrobię kolejnego filmu dla samej idei tworzenia. To musi być coś wartego opowiedzenia.

Holland kontynuował, wyrażając swoją miłość do roli Pajączka. Stwierdził, że wiele zawdzięcza temu bohaterowi, ale również docenił współpracę z innymi ludźmi na planie.

