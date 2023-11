Spider-Man 4 jeszcze bardziej połączy uniwersum Sony z MCU? Nowa plotka

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Za sprawą pierwszej umowy między Marvel Studios a Sony Pictures Spider-Man mógł zadebiutować w MCU. Stało się to w Kapitanie Ameryce: Wojnie bohaterów, a postać wystąpiła łącznie w sześciu kinowych produkcjach z serii. Sony jednak marzyło o odniesieniu sukcesu z własnym uniwersum, dlatego przez krótki czas wydawało się, że popularny superbohater opuści MCU na rzecz Sony’s Spider-Man Universe. Ostatecznie studio ponownie się dogadały i najwyraźniej są zadowolone ze współpracy. Według najnowszej plotki w Spider-Man 4 integracja między obiema seriami jeszcze bardziej się zacieśni i film będzie odwoływał się zarówno do MCU, jak i uniwersum Sony.

Spider-Man 4 - Sony chce połączyć swoje uniwersum z MCU

Scooper Daniel Richtman, który jako pierwszy przekazał informację o castingu Pedro Pascala do roli Reeda Richardsa w Fantastycznej Czwórce, tym razem poinformował, że Spider-Man 4 będzie miał więcej fabularnych połączeń z Sony’s Spider-Man Universe. Film nadal rozgrywać się będzie w świecie MCU, ale ma również utorować drogę do potencjalnego połączenia obu światów.

Prace nad Spider-Manem 4 wciąż jeszcze nie ruszyły, więc jest jeszcze za wcześnie, aby spekulować, czy możemy doczekać się Venoma, Morbiusa, Kravena Łowcy i Madame Web u boku Avengersów w jednym z nadchodzących filmów poświęconych tej superbohaterskiej drużynie. Bez wątpienia studia spełniłyby marzenia wielu fanów, którzy od dawna chcieli zobaczyć połączenie uniwersów Marvela i Sony.

Już wcześniej odbyła się pierwsza próba połączenia obu serii, gdy w scenie po napisach Venom 2: Carnage Eddie Brock i symbiont zostali przeniesieni do świata MCU. Jego podróż nie trwała długo i już w Spider-Man: Bez drogi do domu główny bohater wrócił do swojej rzeczywistości.

