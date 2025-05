Marvel zdradził, kto zabił rodziców Spider-Mana. To jeden z Waszych ulubionych herosów

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Każdy zna historię Petera Parkera. Oczywiście miała ona różne odmiany, alternatywne wersje i retcony, ale zwykle fundament pozostał ten sam. Jego rodzice znikali w różnych okolicznościach, a osierocony chłopiec lądował w domu swojego wujostwa. Nowy komiks Spider-Man & Wolverine #1 wprowadził jednak wielką rewolucję, która zmieni postrzeganie jednego z najbardziej ikonicznych superbohaterów Marvela.

W nowym komiksie Marvel Comics okazuje się, że za morderstwem Mary i Richarda Parkerów, agentów CIA, stał nie kto inny, jak legendarny Wolverine, ówcześnie kontrolowany umysłowo przez Red Skulla. Peter dowiaduje się o tym ze specjalnej teczki z informacjami odnośnie wszystkich tajnych agentów z przeszłości. Z nagrania dowiaduje się, że za śmierć jego rodziców odpowiedzialny był James Howlett, z którym to teczkę odzyskał. Spider-Man nie odbiera tego spokojnie i zarzeka się, że zamorduje swojego wieloletniego przyjaciela i sojusznika.

Wolverine mordujący ludzi na czyjeś polecenia podczas kontroli umysłu to nic nowego dla komiksów Marvela. Kanoniczne też było to, że rodzice Parkera byli zamordowanymi agentami CIA. Trudno powiedzieć, co stanie się dalej. Niektórzy podejrzewają, że jest to tylko zmyłka mająca wywołać szok u czytelnika. Zdaniem innych to kontrowersyjny sposób na połączenie jednych z najbardziej ikonicznych postaci w historii Domu Pomysłów. Co Wy sądzicie o tej zmianie?

