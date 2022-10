Square Enix rejestruje nowy znak towarowy: Symbiogenesis. Może mieć on związek z serią Parasite Eve

fot. Square Enix

Wygląda na to, że Silent Hill może nie być jedyną popularną serią gier, która powróci po latach. Od jakiegoś czasu w sieci pojawiają się plotki wskazujące na to, że Square Enix zamierza wskrzesić markę Parasite Eve. Teraz zaś dostaliśmy kolejną poszlakę, która wydaje się to potwierdzać.

Do sieci wyciekły informacje, że Square Enix 13 października tego roku zarejestrowało w Japonii znak towarowy "Symbiogenesis". Terminem symbiogenezy określa się połączenie dwóch gatunków, które następnie tworzą jeden nowy gatunek. To zaś nasuwa dość jednoznaczne skojarzenia z marką Parasite Eve. Oczywiście nie można wykluczyć, że podobieństwo jest przypadkowe, a "Symbiogenesis" będzie zupełnie nowym projektem.

Seria Parasite Eve jak na razie doczekała się trzech odsłon. Najnowsza z nich, The 3rd Birthday, zadebiutowała pod koniec 2010 roku na konsoli PlayStation Portable.