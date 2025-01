Syn Jabby gladiatorem. Film Star Wars zaskoczy widzów

Lucasfilm

Jabba jest najsłynniejszym przedstawicielem rasy Huttów ze Star Wars. Postać poznaliśmy w Powrocie Jedi, ale od tego czasu pojawiło się więcej Huttów i informacji o ich działalności. Jedną z takich postaci jest Rotta, syn Jabby, który został przedstawiony światu w filmie kinowym Gwiezdne Wojny: Wojny Klonów. Wówczas był dzieckiem, które porwano, a bohaterowie ruszyli mu na pomoc. W The Mandalorian & Grogu ma on powrócić w zaskakującej formie.

Syn Jabby jest gladiatorem

Według źródeł Bespin Bulletin w kinowym The Mandalorian & Grogu Hutt Rotta (w tej roli Jeremy Allen White z The Bear) znajduje się w centrum fabuły. Ma być on umięśniony i napakowany, co wynika z jego nowej roli gladiatora walczącego na arenie. Wyobraźcie sobie więc postać przypominającą Jabbę, ale dzierżącą wibromiecz – walczącą i wygrywającą starcia z innymi wojownikami. Co ciekawe, nie jest to pierwszy umięśniony Hutt w historii Gwiezdnych Wojen. Swego czasu w komiksach przedstawiono kuzyna Jabby imieniem Bokku, który znacząco różnił się wizualnie od słynnego krewnego. Był też Grakkus, który był jeszcze większy od Bokku.

Kartel Huttów to jedna z najpotężniejszych organizacji przestępczych w galaktyce. Wewnętrzna walka o władzę trwa w najlepsze. Według wcześniejszych doniesień duet Huttów z serialu Księga Boby Fetta wynajął łowcę nagród imieniem Embo, aby zabił Rottę. Natomiast ktoś inny wynajmuje Dina i Grogu, by pojmali Hutta. Nie wiadomo, czy jest to główna historia filmu, ponieważ wcześniej sugerowano duży związek z pozostałościami po Imperium.

Promocja The Mandalorian & Grogu ruszy w kwietniu 2025 roku podczas Star Wars Celebration. Wówczas najpewniej poznamy oficjalne informacje.