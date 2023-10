Starsza pani z nożem: koreański bestseller nadchodzi

Mova

Reklama

Już wkrótce polscy czytelnicy będą mogli przeczytać Starszą panią z nożem, nową na naszym rynku powieść Gu Byeong-mo. Jest to historia zbliżającej się do emerytury zabójczyni, która po raz pierwszy zaczyna doświadczać emocji. Jak to wpłynie na jej pracę? Starszą panią z nożem można zaliczyć do literatury pięknej, ale z nutą czarnego humoru.

Gu Byeong-mo to nagradzana koreańska pisarka. W Polsce znana jest dzięki swej debiutanckiej powieści, czyli Piekarnia czarodzieja.

Starsza pani z nożem ukaże się nakładem wydawnictwa Mova w najbliższą środę, 11 października.

Starsza pani z nożem - opis i okładka

Źródło: Mova

Elektryzująca, osobliwa i intrygująca powieść o starzeniu i poczuciu sprawczości.

Rógszpona w wieku sześćdziesięciu pięciu lat zaczyna zwalniać tempo. Żyje skromnie w małym mieszkaniu razem ze starzejącym się psem. Pracuje już od kilkudziesięciu lat i jak większość ludzi w jej wieku zbliża się do zakończenia kariery i spokojnej starości u boku czworonoga. Tyle że Rógszpona nie jest jak inni ludzie.

To zabójczyni na zlecenie. Skutecznie pozbywa się zdrajców, wrogów korporacji i niewiernych małżonków.

Właśnie teraz, pod koniec jej kariery, podczas jednego ze zleceń dzieje się coś niespodziewanego. Kontuzja doprowadza ją do nieoczekiwanej relacji z lekarzem i jego rodziną. Pojawia się to, co dla płatnej zabójczyni jest bardzo niebezpieczne. Emocje.

Gdy świat Rógszpony wywraca się do góry nogami, ten ostatni rozdział w jej karierze może oznaczać również jej własny, krwawy koniec.