Steven Spielberg z nowym projektem. To adaptacja książki autora Ptaka dobrego Boga

Studio A24 pracuje nad adaptacją książki The Heaven & Earth Grocery Store autorstwa Jamesa McBride'a. Według scoopera Jeffa Sneidera produkcja jest na bardzo wczesnym etapie rozwoju, a słynny reżyser Steven Spielberg zajmie się tylko jego produkcją z ramienia swojego studia Amblin Entertainment. A24 nie skomentowało tych doniesień.

The Heaven & Earth Grocery Store - fabuła

The Heaven & Earth Grocery Store opowiada historię czarnoskórych i żydowskich mieszkańców dzielnicy Chicken Hill w Pottstown w Pensylwanii. Książka rozpoczyna się w 1972 roku, odkryciem szkieletu na dnie studni, ale główna akcja rozgrywa się w latach dwudziestych i trzydziestych XX wieku. Powieść trafiła do sprzedaży w 2023 roku i została dobrze przyjęta przez krytyków. The New York Times umieścił ją na liście 100 znaczących książek 2023 roku.

To nie będzie pierwsza adaptacja książki Jamesa McBride'a. W 2020 roku miał premierę miniserial pt. Ptak dobrego Boga na podstawie jego powieści. W produkcji zagrali Ethan Hawke, Hubert Point-Du Jour, Beau Knapp, Nick Eversman, Ellar Coltrane, Jack Alcott i Mo Brings Plenty.