Arnold Schwarzenegger dał błogosławieństwo swojemu następcy. Chodzi o rolę z 1987 roku

Trwają prace nad nową adaptacją książki Uciekinier autorstwa Stephena Kinga. Glen Powell został obsadzony w roli Bena Richardsa. W wersji z 1987 roku zagrał go Arnold Schwarzenegger. Teraz gwiazdor dał swojemu młodszemu koledze po fachu swoje błogosławieństwo.

Okazuje się, że Glen Powell wraz z reżyserem Edgarem Wrightem skontaktowali się z Arnoldem Schwarzeneggerem, zanim w ogóle rozpoczęły się zdjęcia do nowej wersji Uciekiniera. Spotkali się za pośrednictwem FaceTime.

„Patrick Schwarzenegger jest moim dobrym przyjacielem i zapytałem go, czy mogę porozmawiać z Arnoldem, którego nie widziałem od czasu, gdy kręciliśmy Niezniszczalnych w Bułgarii” — wyjaśnił Powell w rozmowie z People. — „Arnold dał nam swoje pełne błogosławieństwo, a my mamy zamiar dać mu bardzo specyficzny i zabawny prezent z planu za kilka tygodni. Nie mogę się więc doczekać, aż go zobaczę”.

Uciekinier – informacje o nowej adaptacji

Nowa wersja Uciekiniera w reżyserii Edgara Wrighta ma być bardziej wierna książce Stephena Kinga. Zdjęcia do filmu rozpoczęły się 4 listopada 2024 roku. Scenariusz napisał Wright z pomocą Michaela Bacalla, który ma na koncie produkcje Scott Pilgrim kontra Świat i 22 Jump Street.

W głównej roli został obsadzony Glen Powell. Oprócz niego w projekcie zagrają również: Colman Domingo (prowadzący teleturnieju), Josh Brolin (producent), Lee Pace (jeden z łowców, który ściga uczestników gry), Michael Cera (rzekomo jedna z osób, które są przeciwko rządowi i pomagają głównemu bohaterowi), Emilia Jones, William H. Macy i Katy O’Brian.

Premiera filmu jest zaplanowana na 7 listopada 2025 roku.