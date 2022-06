Stranger Things 4: część 2 - teaser zapowiada wybuchowy finał sezonu

fot. materiały prasowe Netflix

Podczas wydarzenia Netflix Geeked Week promowano 4. sezon Stranger Things. W ramach panelu omawiano podejście do całej serii i zapowiedziano wybuchowy finał sezonu. Część 2 pojawi się w Netflixie już 1 lipca i składać się będzie z dwóch odcinków trwających razem prawie 4 godziny. Sam finał trwa dokładnie 2 godziny 19 minut. Pokazano też krótki teaser. Wcześniej potwierdzono też, że oba odcinki pojawią się na raz i nikt nie planuje zmieniać modelu publikacji treści w Netflixie.

Stranger Things 4: część 2 - teaser

Podczas rozmów z twórcami i obsadą nie odnieśli się do wydarzeń z ostatnich dwóch odcinków. Twórcy, czyli bracia Duffer znów poruszyli kwestią przemiany serialu z hitu w stylu Goonies w coś bardziej przypominające horror inspirowany Koszmarem z ulicy Wiązów. Ma to związek z tym, że dzieci nie są już dziećmi, bo dorośli i są nastolatkami w liceum, więc mogli sobie na to pozwolić.

Stranger Things 4: część 2 - premiera w Netflixie już 1 lipca 2022 roku.