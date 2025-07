Dlaczego nie powstała Fantastyczna Czwórka 3? Aktor o wyciętej scenie z Wolverinem

Źródło: materiały prasowe

Fantastyczna 4: Pierwsze kroki króluje w kinach, a także cieszy się dobrymi opiniami wśród fanów oraz krytyków. Przy okazji premiery wiele osób powróciło do wcześniejszych filmów Marvela o tych superbohaterach, które okazały się mniej udane. Serwis Vulture porozmawiał z Ioanem Gruffuddem, który wcielał się 20 lat temu w Reeda Richardsa w dwóch częściach o Fantastycznej Czwórce.

Dlaczego nie powstała trzecia część Fantastycznej Czwórki?

Ioan Gruffudd szeroko opowiedział serwisowi o swoim podejściu do roli. Rozmowa zeszła też na niesławną, usuniętą scenę, w której Mister Fantastic przemienia się na chwilę w Wolverine'a granego przez Hugh Jackmana. Aktor stwierdził:

Nie wiem, dlaczego to nie znalazło się w filmie. Oddanie hołdu wielkiemu Hugh Jackmanowi było ekscytujące, ponieważ absolutnie uwielbiam go jako aktora i jego Wolverine'a. Cieszę się, że ta scena ma szansę wciąż gdzieś istnieć. To była dokrętka - ja byłem w Vancouver na planie zdjęciowym, a Jessica w Nowym Jorku, więc tak naprawdę nie było nas tam razem, ale wyglądamy na idealnie zsynchronizowanych.

fot. 20th Century Fox

Następnie został zapytany o to, dlaczego nie powstała trzecia część Fantastycznej Czwórki. Gruffudd potwierdził, że on i reszta obsady byli gotowi nakręcić jeszcze jedną część, ale nie wie, dlaczego 20th Century Fox nie zdecydowało się na nią.

Byliśmy nastawieni na to, że zrobimy trzy części i myślę, że druga część odniosła równie duży sukces jak pierwsza i była równie przyjemna dla fanów. Szczególnie podobała mi się praca z Dougiem Jonesem [Srebrny Surfer] nad tym filmem, który jest po prostu wspaniałym artystą i ekspertem, jeśli chodzi o ruch. Jeśli chcesz zobaczyć, jak ktoś fizycznie ożywia postać, to on jest po prostu niedościgniony.

Aktor dodał, że był plan, żeby nakręcić trzy filmy, ale te decyzje były poza jego kontrolą. Choć filmy o Fantastycznej Czwórce z udziałem Gruffudda spotkały się ze sporą krytyką to widzowie chętnie poszli do kin. Fantastyczna czwórka (2005) zarobiła 333,5 mln dolarów przy budżecie 100 mln dolarów, a Fantastyczna Czwórka: Narodziny Srebrnego Surfera (2007) osiągnęła 301,9 mln dolarów przy 130-milionowym budżecie. Na tamte czasy były to dobre wyniki w box office.

Ioan Gruffudd o cameo Chrisa Evansa oraz powrocie do roli

Na koniec Gruffudd skomentował też powrót Evansa do roli Ludzkiej Pochodni w Deadpool & Wolverine. Stwierdził, że była to prawdziwa frajda widząc jego cameo w tej "kultowej sekwencji":

Śmiałem się na głos i byłem zachwycony - to piękny hołd dla tego, co Chris zrobił jako Johnny. Tak, jest uwielbiany jako Kapitan Ameryka, ale jest też uwielbiany jako Johnny Storm.

Aktor przyznał, że fani są przekonani, że pojawi się w konkretnym aspekcie tego wszechświata, który nie został jeszcze napisany ani sfilmowany.

Ta koncepcja pojawiania się ludzi [w filmach] została już wprowadzona, jak Chris w Deadpoolu, albo zdaje się Mister Fantastic pojawił się kiedyś w wersji Johna Krasinskiego. Więc nie, nie zaproponowano mi ponownego wcielenia się w Mister Fantastica. Ale nigdy nic nie wiadomo.

fot. 20th Century Fox

