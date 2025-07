2. sezon Twisted Metal to rozwałka na całego. Krytycy są zachwyceni

fot. Peacock

Adaptacje gier w ostatnich latach mają się bardzo dobrze i jest niewiele produkcji, które można określić mianem kompletnych niewypałów, które jeszcze kilkanaście lat temu były codziennością na wielkim ekranie. W sieci pojawiły się pierwsze recenzje 2. sezonu Twisted Metal z Anthonym Mackiem w roli głównej. Wygląda na to, że wysoka forma adaptacji gier została utrzymana.

W serwisie Rotten Tomatoes 2. sezon Twisted Metal cieszy się wynikiem 90% pozytywnych opinii przy dziesięciu tekstach, co oznacza, że tylko jeden z nich jest "Zgniły". To duży wzrost jakości względem oryginalnej serii, która otrzymała raczej przeciętne 67% pozytywnych opinii od krytyków, ale za to znakomite 93% od publiczności.

Twisted Metal: sezon 2 - recenzje krytyków

2. sezon serialu Twisted Metal to przede wszystkim jazda na całego. Dwa razy więcej akcji, efektów specjalnych, brutalnej rozwałki, sprośnych żartów i krwi. Jest to utrzymane w duchu serii gier i zdecydowanie dostarcza to, czego oczekiwali fani. W centrum opowieści znajduje się turniej, na który wszyscy czekali i spełnia on pokładane oczekiwania.

To nie jest żadna telewizyjna rewolucja. Twisted Metal to za to kawał świetnej, choć niewymagającej zbyt wiele, rozrywki. Jest jeszcze mroczniej, brutalniej i bardziej szalenie niż poprzednio. Chwaleni są Anthony Mackie oraz Stephanie Beatriz, a także Anthony Carrigan jako złowieszczy Calypso. Twisted Metal jest najlepsze wtedy, gdy nie próbuje być czymś więcej niż prostą, bezceremonialną rozwałką pełną brutalności, krwi, seksu i żartów.

Problemy zaczynają się wtedy, gdy twórcy próbują dołożyć coś ciekawego do fabuły, ale niekoniecznie im się to udaje. Jedyna "Zgniła" recenzja wieszczy, iż serial chwilami się dłuży, gdy nie rzuca widzowi w twarz kolejnymi scenami akcji. Oberwało się też nadmiernemu wykorzystaniu efektów specjalnych, które nie zawsze prezentują odpowiednią jakość.

Mimo tego Twisted Metal jest przez krytyków polecane z powodu bycia prostą, odmóżdżającą rozrywką, która zachowuje esencję tego, za co gracze pokochali gry komputerowe z tej serii.