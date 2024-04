Legenda serii powraca. Zwiastun zapowiada Akumę w Street Fighter 6

fot. Capcom

Firma Capcom zapowiedziała, że już 22 maja w grze Street Fighter 6 pojawi się kolejna znana postać - Akuma. Wojownik dostępny będzie w ramach pakietu Year 1 Character Pass, Year 1 Ultimate Pass oraz dla posiadaczy edycji Deluxe oraz Ultimate. Akuma będzie grywalny we wszystkich trzech głównych trybach SF6. Poza Fighting Ground pojawi się on również w World Tour, gdzie będziemy mieli okazję poznać jego historię oraz w Battle Hub. Wraz z bohaterem do gry trafi też strój dla wszystkich postaci 1. roku, zmiany balansu rozgrywki oraz nowa arena - Emma's Hollow.

Ogłoszeniu towarzyszy zwiastun, w którym mamy okazję zapoznać się z wyjątkowymi zdolnościami Akumy. Na koniec materiału zostawiono tę najbardziej imponującą i niszczycielską, będącą jednocześnie wizytówką tego wojownika, czyli "Shun Goku Satsu" w nowej, widowiskowej odsłonie.

Street Fighter 6 - Akuma [zwiastun]