Co z Constantine 2? Reżyser ma ekscytujące wieści

Francis Lawrence, reżyser Constantine'a z 2005 roku, jest również zaangażowany w produkcję sequela. Choć do tej pory zyskaliśmy niewiele informacji na temat kontynuacji, najnowszy wywiad z filmowcem daje nadzieję na kolejne ogłoszenia w niedalekiej przyszłości. Powiedział Colliderowi, że do realizacji filmu jest "bliżej niż kiedykolwiek".

Akivą Goldsmanem Keanu Reevesem - Powiem tak - jesteśmy bliżej niż kiedykolwiek do realizacji kontynuacji, co jest świetne. Mamy coś naprawdę fajnego w zanadrzu. Wraz zjesteśmy tym super podekscytowani.

Constantine 2 - co wiadomo?

Scenariusz jest już gotowy, co potwierdzał jeden z producentów - Lorenzo di Bonaventura. Za ten szkic odpowiada Goldsman. Reżyser Francis Lawrence wspominał, że chciałby, by Constantine 2 otrzymał kategorię wiekową R, co pozwoliłoby na pokazanie przemocy, seksualności i wulgarnego języka, który bohater używa w komiksach. Keanu Reeves potwierdził, że wróci do swojej roli z 2005 roku, przyznając, że jest to spełnienie jego zawodowego marzenia. Z wywiadów wynika, że film prawdopodobnie nie będzie częścią DCU.

