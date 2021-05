Stu - Mark Wahlberg nie do poznania. Aktor bardzo przytył do roli

fot. materiały prasowe

Mark Wahlberg pracuje na planie dramatu Stu. Aktor przybrał do roli prawie 10 kilogramów w trzy tygodnie, aczkolwiek celem było przybranie prawie 15 kilogramów w sześć tygodni. Do tego dochodzi charakteryzacja, protetyczne wstawki (podbródek) oraz specjalny kostium, który miał akcentować jego nową sylwetkę. Sam Wahlberg wyjawił, że jadł osiem posiłków dziennie liczących łącznie 7000 kalorii. Wszystko pod okiem lekarza oraz dietetyka, by zrobić to bezpiecznie i zdrowo. Sama transformacja jest tym bardziej zaskakująca, że Wahlberg z reguły otwarcie chwali się swoją wysportowaną sylwetką i aktywnym trybem życia. Mało kto oczekiwał po nim poświecenia dla roli.

Stu - Mark Wahlberg nie do poznania

Prace na planie trwają w Los Angeles. Aktor gra na planie z Melem Gibsonem, którego możemy dostrzec na jednym zdjęciu.

https://twitter.com/FilmUpdateMedia/status/1396139438850428929

https://twitter.com/mavericksmovies/status/1396145140977205249

Stu - o czym film?

Historia jest luźno oparta na życiu boksera Stuarta Longa, który został księdzem. Gdy był młody, zdecydował się na boks jako formę ekspresji drzemiącego w nim gniewu. Po strasznym wypadku na motocyklu, odkrył wiarę i porzucił karierę sportową, która nie wypaliła. Wstąpił do seminarium Mount Angel w Oregonie.

Mark Wahlberg traktuje tę historię bardzo osobiście i jako producent pracował nad nią od lat, więc jego poświecenie dla roli jest dość oczywiste. Rosalind Ross reżyseruje na podstawie swojego scenariusza. Jest to debiutantka.

Stu - data premiery nie jest znana.