Superman ma nowe motto. Historyczna i ważna zmiana

Prawda, sprawiedliwość i amerykański styl życia to motto, które zawsze wiązało Supermana ze Stanami Zjednoczonymi i tym samym zaprzeczało jego globalnej popularności i uniwersalności. Po 83 latach DC Comics postanowiło coś z tym zrobić i zmienić słynne motto na bardziej uniwersalne. Teraz brzmi ono tak: Prawda, sprawiedliwość i lepsze jutro. Zostało to ogłoszone podczas DC FanDome 2021.

Jim Lee nazywa to ewolucją motta, które ma umożliwić im lepsze opowiadanie historii o Człowieku ze stali i zarazem pomoże im uczcić dziedzictwo Supermana, który od ponad 80 lat buduje lepszy świat.

- Superman od dawna jest symbolem nadziei, która inspiruje ludzi. To ten optymizm i nadzieja napędzają go dalej wraz z tym nowym mottem - mówi Jim Lee.

To idealnie wpisuje się w to, że Superman nie jest już tylko amerykańskim superbohaterem, ale międzynarodowym. globalnym i wielu wysnuwa wniosek, że to stoi za decyzją o zmianie.

Amerykański styl życia pojawił się po raz pierwszy w 1940 roku w radiowym serialu Adventures of Superman.