Superman i Lois - 4. sezon "jest powalający"! Kiedy premiera finału?

4. sezon Supermana i Lois będzie pożegnaniem ze słynnym Arrowverse. Ostatnie dziesięć odcinków pojawi się jeszcze w 2024 roku, ale będzie trzeba na nie poczekać. Stacja The CW opublikowała wiosenną ramówkę, w której zabrakło produkcji DC. TV Line potwierdził, że finał zadebiutuje dopiero jesienią.

Superman i Lois - szef The CW o 4. sezonie

Brad Schwartz wyjaśnił, że powodem opóźnienia jest przedłużenie procesu post-produkcji. Składa jednak wielką obietnicę - ten finał ma być znakomity.

- 4. sezon zwala z nóg. Nie żartuję - to jeden z najlepszych programów telewizyjnych. Zeszłej nocy obejrzałem pierwszy odcinek, i to sprawi, że będziecie płakać. Jest niesamowity. Ze względu na efekty specjalne, mógłby być gotowy na lato, ale czuliśmy, że jego potencjał zostałby zmarnowany. Zatem przełożyliśmy go na jesień.

Superman i Lois: sezon 4. - co wiadomo?

Finał Superman i Lois będzie liczyć tylko 10 odcinków i zadebiutuje na małym ekranie jesienią 2024 roku. 1. odcinek będzie zatytułowany The End & The Beginning. Jego reżyserem jest Gregory Smith, a scenariusz napisali showrunnerzy Todd Helbing i Brent Fletcher.

Superman i Lois - wszystkie trzy sezony są dostępne na platformie HBO Max.