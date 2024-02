Darren Aronofsky zrobi zaskakujący film w DCU? Młodzi Tytani z kinową produkcją?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Wczoraj na podstronie DCU Leaks w serwisie Reddit, która od dłuższego czasu przedstawiała wiele sprawdzonych informacji na temat filmów i seriali opartych na komiksach DC, pojawił się najprawdopodobniej ostatni wpis - źródło zadecydowało bowiem o zaprzestaniu dotychczasowej działalności. Nowe rewelacje są zaskakujące i dotyczą 4 ekranowych opowieści, które mają wejść w skład DCU.

Najważniejszą z nich jest to, że Darren Aronofsky, autor takich produkcji jak Requiem dla snu, Czarny łabędź czy Wieloryb, prowadzi rozmowy na temat wyreżyserowania filmu Plastic Man. Przypomnijmy, że tytułowy bohater zadebiutował w komiksach Quality Comics w 1941 roku, natomiast w roku 1956 został wykupiony przez DC. Heros jest znany także pod imieniem Patrick “Eel” O’Brian - w młodości działał jako członek gangu, jednak podczas nieudanej akcji jego współpracownicy zostawili go na pastwę losu tuż po tym, gdy został postrzelony i oblany substancjami chemicznymi. Patrick przeżył i zyskał moc, dzięki której mógł rozciągać swoje ciało do dowolnych rozmiarów - tę umiejętność postanowił wykorzystać w walce po stronie dobra.

DC Studios ma także aktywnie rozwijać projekt Młodzi Tytani, który najprawdopodobniej będzie kinową produkcją. Żadne inne szczegóły nie zostały ujawnione.

Z wpisu na DCU Leaks wynika jeszcze, że powstaje film Sgt. Rock, który miałby opowiadać o sierżancie Franklinie Rocku. Bohater ten w trakcie II wojny światowej działał w specjalnej jednostce Easy Company; choć konflikt wywołał w nim ogromną niechęć do samej wojny, żołnierz w wyjątkowy sposób zżył się ze swoimi kompanami z jednostki.

Z kolei autorzy Supergirl: Woman of Tomorrow prowadzą obecnie casting mający na celu znalezienie odtwórczyni roli Rutheye, znanej z nowych komiksów o Dziewczynie ze Stali postaci, która podobnie jak Supergirl straciła swoją macierzystą planetę, by później połączyć siły z superbohaterką. Poszukiwana aktorka ma mieć od 15 do 18 lat.

