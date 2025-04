W kinie superbohaterskim Ben Affleck zasłynął z roli Batmana w filmach Zacka Snydera z nieistniejącego już DCEU, ale wcześniej wcielał się w rolę herosa Marvela, który nadal święci triumfy, ale z innym aktorem w roli głównej. Chodzi oczywiście o niewidomego prawnika Matta Murdocka, czyli Daredevila. Mówiło się, że Ben Affleck mógłby powrócić do tej roli w ramach szeroko pojętego multiwersum i wystąpić na przykład w Deadpool & Wolverine lub Avengers: Doomsday, ale pierwsza okazja na to minęła bezpowrotnie.

Daredevil: Odrodzenie: sezon 1, odcinek 8 - recenzja spoilerowa

Ben Affleck jest obecnie zajęty promowaniem Księgowego 2, w którym gra razem z Jonem Bernthalem. Drugi z aktorów jest też Punisherem w MCU, który występuje w serialu Daredevil: Odrodzenie z Charlim Coxem w roli głównej. Affleck ocenił rolę Punishera swojego kolegi z planu:

Jego Punisher jest dobry. Daredevil to była ciekawa historia. To było zanim Kevin Feige zajął się rządzeniem. To on wprowadził pewną klarowność w tych filmach. Miał odpowiedź na pytanie: "jak zbalansować humor, powagę, akcję i mruganie okiem do widza w historii o ludziach, którzy zakładają rajtuzy?" Złożyło się to w czasie z tym, że efekty specjalne zaczęły wyglądać tak dobrze, że było to realistyczne.

Jest nowy Daredevil, ale go nie widziałem. Kocham za to tę postać. Życzę mu wszystkiego dobrego, ale nie chciałbym z nim [Punisherem] zadzierać.