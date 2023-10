Superman: Legacy - David Corenswet coraz bardziej wygląda jak Człowiek ze stali. Nowe zdjęcia

DC

David Corenswet to aktor, który zagra główną rolę Człowieka ze stali w superprodukcji Superman: Legacy. Zastępuje on w roli Henry'ego Cavilla, który nie pasował do nowej wizji Jamesa Gunna, który wprowadza na ekranie młodszego superbohatera. Już w wakacje widzieliśmy, że aktor wyraźnie zwiększył masę mięśniową i kolejne zdjęcia, które właśnie trafiają do sieci potwierdzają, że Corenswet wytrwale pracuje nad sylwetką supermana.

David Corenswet jako Superman

Zdjęcia do zobaczenia w poniższym tweecie. Fani w mediach społecznościowych na ich podstawie rozwinęli dyskusję o tym, jak Corenswet wygląda podobnie do Henry'ego Cavilla. Oceńcie sami, czy tak jest.

https://twitter.com/CorenswetNews/status/1707152197522190367

Przypomnijmy, że James Gunn jest reżyserem i scenarzysta widowiska Superman: Legacy. Jest on także współtwórcą uniwersum DCU, które zostanie rozpoczęte na kinowym ekranie właśnie przez tę produkcję. Co więcej według zapowiedzi filmowca to nie będzie jedyny superbohater, którego zobaczymy na ekranie. Obsadzono już Zieloną Latarnię, w którego wcieli się popularny Nathan Fillion. Natomiast w roli Lois Lane zobaczymy aktorkę Rachel Brosnahan, która zdobywała uznanie za serial Amazon Prime Video zatytułowany Wspaniała pani Maisel. Na ekranie też zobaczymy superbohaterkę znaną jako Hawkgirl, w którą wcieli się Isabela Merced. Tak wyglądają aktorzy z obsady i ich postacie z komiksów:

Guy Gardner – Zielona Latarnia

