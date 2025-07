Ikoniczny dodatek do stroju Punishera powrócił. Nowe nagranie z planu

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. Netflix

Reklama

W Nowym Jorku trwają zdjęcia do specjalnego projektu z Punisherem w ramach Kinowego Uniwersum Marvela. Jon Bernthal powrócił do grania tej postaci po debiucie w 2. sezonie Daredevila Netflixa, potem otrzymał solowy serial dla tej platformy i zadebiutował w MCU w Daredevil: Odrodzenie. Odtwórca głównej roli jest też jednym z autorów scenariusza. W sieci pojawiają się coraz to nowsze zdjęcia i nagrania z otwartego planu zdjęciowego. Tym razem widzimy Punishera w starym-nowym wydaniu.

Fantastyczna 4: Pierwsze kroki - recenzja filmu

Fani komiksów na pewno kojarzą Franka Castle z jego długim płaszczem, pod którym kryje czaszkę, której boją się wszyscy nowojorscy kryminaliści. To w podobnym stroju zakończył on przygodę w 2. sezonie swojego własnego serialu. Nowe nagranie z planu pokazuje, że Punishera Jona Bernthala znów założy płaszcz i dopełni klimatyczny strój wyjęty z komiksów Marvela.

ROZWIŃ ▼

Szczegóły fabuły wciąż trzymane są w tajemnicy. Wiadomo jedynie, że scenariusz stworzyli Reinaldo Marcus Green oraz Jon Bernthal, a sam Green odpowiada również za reżyserię. Data premiery The Punisher: Special Presentation nie została jeszcze ogłoszona.

W planach jest także powrót Punishera w filmie Spider-Man: Brand New Day. Niewykluczone, że pojawi się również w 2. sezonie Daredevil: Odrodzenie.

Ranking odcinków Punishera Netflixa wg IMDb