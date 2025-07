Pełny zwiastun Pięć koszmarnych nocy 2. Klimat, ukłon w stronę fanów gier i zalew animatroników

fot. Universal Pictures

W sieci pojawił się pierwszy zwiastun kontynuacji hitu z 2023 roku. Pięć koszmarnych nocy adaptowało grę komputerową Five Nights at Freddy's, która była wielkim hitem wśród graczy i fanów horroru. Historia o animatronikach zebrała pozytywne oceny od fanów (86% w serwisie Rotten Tomatoes), ale fatalne od krytyków (32% w tym samym miejscu). Zarobiła jednak 291 mln dolarów, co przy budżecie wynoszącym 20 mln dolarów jest fantastycznym wynikiem.

Teraz zadebiutował zwiastun nowej części, która przedstawi nowe animatroniki i będzie kontynuować historię postaci Josha Hutchersona. W zapowiedzi widzimy, że tym razem zabójcze, opętane roboty wydostaną się poza teren pizzerii i będą nawiedzać różne miejsca. Sam zwiastun może się podobać z powodu poważniejszego tonu. Jest też sporo strachu, a fani gier na pewno zauważą powrót jednej z mechanik, która była obecna w 2. części pod koniec zapowiedzi.

Film zadebiutuje w polskich kinach 5 grudnia 2025 roku.

Pięć koszmarnych nocy 2 – co wiadomo?

Szczegóły fabularne wciąż pozostają nieznane. Będzie to kontynuacja historii ochroniarza pracującego w Freddy Fazbear's Pizza. Pięć koszmarnych nocy 2, podobnie jak 1. część, opiera się na serii gier pod tym samym tytułem, zapoczątkowanej w 2014 roku.

Emma Tammi powróci za sterami reżysera. Jest też współtwórczynią scenariusza wraz z Sethem Cuddebackiem oraz Scottem Cawthonem. Prawdopodobnie w rolach głównych powrócą Matthew Lillard, Josh Hutcherson, Piper Rubio oraz Elizabeth Lail. Dystrybutorem horroru jest studio Universal Pictures.

