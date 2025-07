Czego możemy się spodziewać po 3. sezonie Solo Leveling? Producent o Jin-woo

fot. A-1 Pictures

Fani anime Solo Leveling wciąż czekają, aż A-1 Pictures ogłosi, że powstanie 3. sezon serialu. Nieco niepewność w serca widzów wprowadzili twórcy twierdzący, że nie wiedzą, co przyniesie przyszłość dla tego tytułu. Nawet Aleks Le, który udziela głosu Sung Jin-woo mówił, że nowa seria "nie pojawi się jeszcze przez jakiś czas". Mówi się też, że na premierę nowych odcinków trzeba będzie czekać do 2028 roku. Z kolei Mitchel Berger, szef działu kinowego i dystrybucji Crunchyroll, uspokoił fanów mówiąc, że jest pewien, że w przyszłości pojawi się więcej treści z Solo Leveling, a widzowie będą mogli nadal śledzić tę historię. Teraz nieco szerzej o 3. sezonie wypowiedział się producent anime.

Na czym skupi się 3. sezon Solo Leveling?

Podczas Anime Expo producent Atsushi Kaneko w wywiadzie dla ScreenRant powiedział, że 3. sezon Solo Leveling "będzie eksplorował emocjonalną i moralną integralność Jin-woo". Następnie przyznał, że choć serial cieszy się ogromną popularnością na świecie, to w Japonii wciąż nie może się równać z kultowymi tytułami.

Choć jestem zachwycony odbiorem, osobiście uważam, że serial nie jest znany wszystkim. Solo Leveling nie jest jeszcze tak powszechnie rozpoznawalny w Japonii. Jako Japończyk mieszkający w Japonii, uważam, że anime nie dorównuje Dragon Ball, One Piece czy Naruto. Ale jeśli trzeci sezon powstanie, to właśnie wtedy chciałbym naprawdę przełamać tę barierę.

Zmagania Jin-woo ze swoim człowieczeństwem to kluczowy element jego historii, który go definiuje. Ten psychologiczny element został nawet bardziej rozwinięty w anime w porównaniu do manhwy. Więc wypowiedź producenta wskazuje, że ewentualny 3. sezon będzie dalej zgłębiać ten temat. Jest to zgodne z wcześniejszą wypowiedzią producenta Aniplex, Soty Furahashiego, który zasugerował, że 3. sezon Solo Leveling może wymagać dodatkowych kreatywnych "upiększeń", aby bardziej rozwinąć postacie, również te drugoplanowe, jak Cha Hae-In czy Yoo Jinho.

Anime dodało kilka drobnych scen, a niektóre nieistotne momenty usunięto. Zmiany względem materiału źródłowego były raczej odbierane pozytywnie. Jednak niektóre dotyczące Jin-woo wpłynęły na zauważalne zmiany w charakterze bohatera, co nie spodobało się czytelnikom manhwy. A z wypowiedzi producenta wynika, że będzie to kontynuowane.

