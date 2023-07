Superman: Legacy - Metamorpho obsadzony. Czy ten film ma za dużo superbohaterów?

fot. materiały prasowe

Oficjalnie ogłoszono, że Anthony Carrigan (dopiero co nominowany do Emmy za rolę w serialu Barry) zagra klasycznego superbohatera z komiksów DC zwanego Metamorpho. Nie jest to pierwsza przygoda aktora z DC, bo swego czasu grał w serialu Gotham. W ostatnich latach zdobywał uznanie dzięki roli w Barrym.

Kim jest Metamorpho?

Postać została stworzona w 1965 roku przez Boba Haneya i Ramonę Fradon. Ma on moc przemieniania części swego ciała w różne formy, co staje się jego siłą. Najpierw był on archeologiem, ale dzięki mocom stał się superbohaterem. Do tego był też detektywem i założycielem grupy superbohaterów zwanej Outsiders.

Aktor skomentował angaż w rozmowie z Deadline.

- Jestem zdumiony. To jest ekscytujący nowy rozdział w moim życiu i dla całego DC. Ten film ma potencjał wgnieść w fotel. Z Jamesem Gunnem za sterami to będzie kawał frajdy. Jestem podekscytowany mogąc być tego częścią. Jestem zaszczycony, że zagram tę rolę, te bohatera.

Metamorpho

Superman: Legacy - za dużo superbohaterów?

Fani w mediach społecznościowych zaczęli krytykować Jamesa Gunna, że wprowadza tutaj za dużo postaci i tym samym popełnia ten sam błąd co w Batman v Superman popełnił Zack Snyder. Gunn odpowiada:

- Wchodzimy do świata, w którym superbohaterowie istnieją i żyją już od jakiegoś czasu. Są częścią życia Supermana, tak jak Lois i Jimmy są częścią tego drugiego życia.

Filmowiec dodaje, że każda postać, która pojawi się w Superman: Legacy ma znaczenie dla opowiadanej historii, a w tym aspekcie w pełni skupia się na Clarku i Lois Lane. Tłumaczy, że w żadnym swoim filmie superbohaterskim nie tworzył fabuły tak, by zapowiadała kolejne filmy i w tym przypadku nie będzie inaczej. Przede wszystkim opowiada historię Supermana i wszyscy superbohaterowie, którzy się pojawią mają w tej historii rolę do odegrania i nie są tylko po to, by odznaczyć cameo na ekranie.

Superman: Legacy - obsada

Guy Gardner – Zielona Latarnia

Superman: Legacy - prace na planie ruszą na początku 2024 roku. Premiera 11 lipca 2025 roku.