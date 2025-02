Takich komedii już się nie robi. Na pewno? Hit z 2004 roku może dostać sequel!

Fot. Materiały prasowe

Reklama

Agenci bardzo specjalni to komedia Shawna i Marlona Wayansów z 2004 roku, która jest znana z niepoprawnego i niestosownego humoru. Choć krytycy nie byli nią zachwyceni, to miała świetną oglądalność i znalazła wierne grono fanów, a wiele kultowych cytatów przetrwało do dzisiaj.

Choć mówi się, że takich komedii już się nie robi i właściwie trudno uwierzyć, że nawet kiedyś ktoś dał zielone na taki ryzykowny projekt – przypominamy, że główni bohaterowie byli czarnoskórymi agentami FBI, którzy w ramach misji przebierali się za białe kobiety – to wygląda na to, że bracia Wayans poważnie myślą o nakręceniu sequela.

Agenci bardzo specjalni 2 nadchodzą?

Marlon Wayans w rozmowie z Good Morning America powiedział, że gdy oficjalnie skończą ze Strasznym Filmem 6, ich następnym projektem będą Agenci bardzo specjalni 2.

[Fani zawsze pytają] Kiedy nakręcicie kontynuację? Kochają ten film. I wiesz co, myślę, że nadszedł właściwy czas. Skończymy Straszny Film 6, a potem weźmiemy się za Agentów bardzo specjalnych 2.

Czekacie na sequel Agentów bardzo specjalnych? Dajcie znać! Czekamy na wasze komentarze.

Najlepsze komedie ostatnich lat - ranking