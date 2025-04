Zakończenie Avengers: Doomsday wstrząśnie widzami. Marvel szykuje potężny cliffhanger!

Collider

Ta wiadomość już teraz rozgrzewa sieć do czerwoności. Zakończenie Avengers: Doomsday ma wstrząsnąć widzami, zostawiając nas po seansie z wrażeniem, które może być nawet mocniejsze i intensywniejsze niż to, czego doświadczyliśmy podczas finału Wojny bez granic, gdy pstryknięcie Thanosa doprowadziło do wymazania połowy życia we wszechświecie. Anthony Mackie jest pewny: to będzie cliffhanger, który zapamiętamy już na zawsze.

Ekranowy Sam Wilson aka Kapitan Ameryka udzielił wywiadu serwisowi Collider, w którym opowiada o swoich odczuciach po zapoznaniu się ze scenariuszem Avengers: Doomsday. Powiedzieć, że aktor rozbudził nasze apetyty, to nic nie powiedzieć:

Człowieku, byłem naprawdę, naprawdę podekscytowany. To jedna z tych historii, która całkowicie przesuwa granice. Ten cliffhanger na końcu, ostatnie chwile filmu - to naprawdę buduje i zarazem przygotowuje na kontynuację sagi Marvela, co samo w sobie jest ekscytujące.

Jeśli wciąż nie czujecie się usatysfakcjonowani, Mackie ma dla Was jeszcze kilka słów:

Widzisz te wszystkie postacie, jak są wprowadzane, jaką rolę odgrywają w uniwersum, jak rozwija się ich historia, ale nikt nie jest bezpieczny. Każdy jest zbędny.

Dziennikarze Collidera spekulują, że Marvel szykuje największy zwrot akcji w historii MCU, odczytując powyższe słowa aktora jako zapowiedź tak śmierci wielu postaci, jak i ustawienia podwalin pod Secret Wars i następującą bezpośrednio po nich Sagę Mutantów.

Avengers: Doomsday zadebiutuje w kinach 1 maja przyszłego roku.