Nowe zdjęcia i wideo z planu Supermana. Mieszkańcy Metropolis uciekają

Na nowym materiałach z planu Supermana w formie wideo i zdjęć widzimy, jak mieszkańcy Metropolis uciekają przed jakimś zagrożeniem. Niestety nadal nie wiadomo, czym to niebezpieczeństwo ma być, a jedyną sugestią tak naprawdę jest pierwsze oficjalne zdjęcie Człowieka ze stali, na którym za oknem była jakaś tajemnicza świecąca kula. Jest też zdjęcie planu miasta Metropolis, które pokazuje, co jest do zwiedzania.

Superman - zdjęcia i wideo z planu

W nowym filmie Superman będzie superbohaterem działającym już od jakiegoś czasu, więc tym razem nie zobaczymy jego genezy. David Corenswet gra tego herosa, a Rachel Brosnahan wciela się w Lois Lane.

Superman - obsada

Na zdjęciach możecie zobaczyć aktorów oraz postacie z komiksów DC Comics, w których się wcielają w nadchodzącej komiksowej produkcji. W obsadzie są m.in. Isabela Merced (Hawkgirl), Edi Gathegi (Mister Terrific), Nathan Fillion (Guy Gardner / Green Lantern), Anthony Carrigan (Metamorpho), Nicholas Hoult (Lex Luthor) oraz Gabriela de Garia (Engineer).

David Corenswet jako Clark Kent/Superman

Superman - premiera zaplanowana jest na 11 lipca 2025 roku.