Plotka zdradza rolę Kanga w filmach o Avengers. Fani postaci nie będą zadowoleni

Kinowe Uniwersum Marvela miało do czasu ogromne plany na postać Kanga, który zadebiutował w jednej ze swoich wersji w finałowym odcinku 1. sezonu Lokiego. Później złoczyńca grany przez Jonathana Majorsa pojawił się w Ant-Man i Osa: Kwantomania i miał być też twarzą dwóch nadchodzących produkcji o Avengers. Wszystko to jednak zostało zaprzepaszczone wraz z oskarżeniami, które skierowano w stronę aktora. Ostatecznie Majors utracił rolę w MCU, które zmieniło plany na dalsze filmy. Rola Kanga miała zostać zredukowana, a w blasku reflektorów miałby kąpać się Robert Downey Jr. tym razem jako złowieszczy Dr. Doom.

Fani zastanawiali się jednak, jak MCU poradzi sobie z wyjaśnieniem absencji Kanga. Wiele osób uważa, że TVA po prostu zajmie się tym problemem poza jakąkolwiek produkcją Marvela. Wiarygodny insider, Cryptic4KQual zdradził nowe informacje na ten temat. Niektórzy mogą być zawiedzeni.

Kiedy ostatnio mówiłem o tej sprawie, to wspominałem, że jego rola zostanie zredukowana. Teraz celują w to, żeby nie pojawił się w żadnej formie. Najlepsze, co możemy dostać, to słowną wzmiankę.

Możliwe też, że zniknięcie Kanga i jego niebezpiecznych wariantów będzie spowodowane działaniami Dooma. Co sądzicie o takiej decyzji?

