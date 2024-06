Superman - Mister Terrific i przedziwne zachowanie na planie. To zapowiedź TEJ istoty?

materiały prasowe

Nie ma właściwie godziny, by do sieci nie trafiały kolejne materiały z planu filmu Superman, który powstaje obecnie w amerykańskim Cleveland. Bohaterem najnowszych z nich jest Mister Terrific (Edi Gathegi), choć jeszcze bardziej intrygujące może być to, czego na pierwszy rzut oka nie widać.

W sieci zadebiutowały 2 wideo, które już stały się obiektem analiz fanów. Na pierwszym z nich Mister Terrific wzbija się w powietrze tuż przy towarzyszącym mu Supermanie - warto zwrócić uwagę, że robi to przy pomocy tajemniczego przedmiotu, a nie dzięki wykorzystywanym przez niego w komiksach sferom. Drugi materiał pokazuje z kolei przedziwne zachowanie pomocnika Człowieka ze Stali, który działa tak, jakby wdawał się w interakcję z nieobecną na planie istotą. Fani nie mają złudzeń: najprawdopodobniej chodzi tu o psa Krypto, co zdaje się potwierdzać gestykulacja samego Supermana w tej samej sekwencji.

Superman - nowe materiały z planu

Serwis Comic Book Movie w dalszym ciągu rozważa natomiast, kim jest tajemniczy złoczyńca z literą "U" na klatce piersiowej - ten sam, który prowadził zakutego w kajdany Supermana. Dziennikarze spekulują, że James Gunn powoła na ekranie do istnienia zupełnie nową postać, która będzie łączyć cechy i moce komiksowych Doomsdaya, Ultramana, Ulyssesa i Bizarro.

Film Superman zadebiutuje w kinach 11 lipca przyszłego roku.