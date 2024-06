Kim jest tajemniczy złoczyńca na planie Supermana? To może być większy mocarz niż Ultraman!

Warner Bros./DC

Dziś rano, pokazując Wam kolejną partię materiałów z planu produkcji Superman, zwracaliśmy uwagę na tajemniczego, potężnego złoczyńcę z literą "U" na swoim kostiumie - to właśnie on prowadził zakutego w kajdany Człowieka ze Stali. Wielu internautów w pierwszej chwili wzięło tę postać za Ultramana, złowrogą wersję Człowieka Jutra z Ziemi-3. Serwis Comic Book Movie twierdzi jednak, że antagonistą może być zupełnie inny mocarz.

Według dziennikarzy portalu widocznym na zdjęciach złoczyńcą jest mniej znany Ulysses, nazywany w komiksach także "Ostatnim Synem Ziemi". Pod tym pseudonimem w rzeczywistości ukrywa się Neil Quinn, syn pary naukowców z podstawowego świata DC, którzy prowadzili swoje badania w ośrodku o nazwie Ulysses. W placówce tej doszło do wybuchu ciemnej materii; by uchronić dziecko, rodzice wysłali małego Neila do czwartego wymiaru, w którym wszedł on w posiadanie nadnaturalnych mocy.

Ulysses w komiksach

Do sieci trafiły także kolejne zdjęcia i wideo z planu. Uwagę zwraca przede wszystkim nagranie, na którym widać Ulyssesa (bądź inną postać) prowadzącą Supermana - w bezpośrednim otoczeniu dwóch postaci znajdują się także Inżynier i Rick Flag Sr.; w rolę tego ostatniego zgodnie z wcześniejszymi spekulacjami wcieli się Frank Grillo.

Superman wejdzie na ekrany kin 11 lipca przyszłego roku.