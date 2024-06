Oto Nicholas Hoult jako Lex Luthor na zdjęciach z planu Supermana. Skąd te tajemnicze rany?

materiały prasowe

Reklama

Prace na planie filmu Superman w amerykańskim Cleveland wciąż trwają - do sieci właśnie trafiła kolejna seria dokumentujących ten proces zdjęć. Możemy na nich zobaczyć m.in. jak w produkcji będzie prezentował się Nicholas Hoult jako Lex Luthor. Niestety, złoczyńca zasłonił swój kostium płaszczem przeciwdeszczowym, ale na jego głowie możemy zobaczyć tajemnicze rany.

Taki obrót spraw sugeruje, że antagonista nie stoi za inwazją na ekranowe Metropolis, którą przedstawiały wcześniejsze fotografie; najprawdopodobniej sam stał się ofiarą ataku. Na innych zdjęciach możecie z kolei jeszcze lepiej przyjrzeć się trzem postaciom prowadzącym Supermana. Są to: The Engineer (w tej roli María Gabriela de Faría), Rick Flag Sr. (Frank Grillo) i złoczyńca z literą "U" na swoim stroju - ten ostatni w ocenie scoopera My Time To Shine Hello to nie Ulysses, a jednak Ultraman, złowroga wersja Człowieka ze Stali.

Superman - nowe zdjęcia z planu

Superman - Nicholas Hoult jako Lex Luthor na zdjęciach z planu

ROZWIŃ ▼

ROZWIŃ ▼

ROZWIŃ ▼

ROZWIŃ ▼

ROZWIŃ ▼

Zobacz także:

Superman zadebiutuje w kinach 11 lipca przyszłego roku.