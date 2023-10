Świąteczna Aleja - zwiastun filmu Amazona. Eddie Murphy zamienia Boże Narodzenie w koszmar

Amazon Prime Video

Reklama

Amazon Prime Video udostępnił w sieci pierwszy zwiastun filmu Świąteczna Aleja. W głównej roli na ekranie wystąpi Eddie Murphy, który sportretuje Chrisa. Bohater ten jak co roku przygotowuje się do konkursu na najlepszą bożonarodzeniową dekorację domu. Koniec końców zawiera on umowę z psotną elfką o imieniu Pepper (Jillian Bell), dzięki której chce zwiększyć swoje szanse na wygraną.

Rzecz w tym, że sprawy wymykają się spod kontroli, a rzucone przez elfkę zaklęcie doprowadza do chaosu w całym mieście. By uratować nadchodzące Święta, Chris, jego żona Carol (Tracee Ellis Ross) i ich troje dzieci zaczną wyścig z czasem - w celu złamania zaklęcia bohaterowie będą musieli zmierzyć się także z ożywionymi figurkami i innymi istotami.

Świąteczna Aleja - zwiastun filmu Amazona

Reżyserem produkcji jest Reginald Hudlin, który współpracował już z Murphym przy Bumerangu z 1992 roku.

Zobacz także:

Film Świąteczna Aleja trafi do oferty platformy Amazon Prime Video 1 grudnia.