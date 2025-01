Zwiastun serialu Ocet jabłkowy, czyli jak zbudować karierę internetową na kłamstwie o raku

fot. zrzut ekranu ze zwiastuna

Ocet jabłkowy to nowy miniserial Netflixa, który stworzyła Samantha Strauss. Będzie to sześcioodcinkowa produkcja z Kaitlyn Dever i Alycią Debnam-Carey w rolach głównych, która opowie historię dwóch kobiet. Jedna z nich będzie chciała za pomocą kłamstwa wybić się w mediach społecznościowych i czerpać zysk oraz sławę ze współczucia innych ludzi. Co się dzieje, gdy charyzmatyczna kobieta zapragnie zostać influencerką i zdobyć zasięgi na kłamstwie w sprawie nieuleczalnego raka?

Sprawdźcie sami.

Ocet jabłkowy - opis fabuły

Akcja serialu Ocet jabłkowy rozgrywa się w czasach, gdy Instagram dopiero zyskiwał popularność. Dwie młode kobiety postanawiają wyleczyć się ze śmiertelnych chorób, koncentrując się na zdrowiu i dobrostanie psychicznym. Ich działania odbijają się szerokim echem w globalnej społeczności obserwujących, stając się źródłem inspiracji i nadziei. Niestety, nic z tego nie jest prawdą.

Ocet jabłkowy - premiera 6 lutego 2025 roku na Netflix.