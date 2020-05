Sztuczna inteligencja przerobi dowolny utwór na mapę do Beat Saber

Beat Saber to jedna z najlepszych gier VR, duchowy spadkobierca takich tytułów jak Guitar Hero. Jej największą zaletą jest otwartość na scenę moderską – twórcy dopuszczają wgrywanie własnych utworów stworzonych przez społeczność. Te jednak trzeba zaprojektować od zera, a nie każdy ma czas i umiejętności, aby przerobić ulubiony kawałek na beatsaberową wersję. Na szczęście na rynku funkcjonuje szereg narzędzi do automatycznego generowania map a jedno z nich doczekało się interesującej aktualizacji.

Chris Donahue oraz Abhay Agarwal postanowili ułatwić tworzenie nowych, dobrze wyglądających poziomów, dlatego stworzyli sztuczną inteligencję wyszkoloną w procesie komponowania map do Beat Sabera. W pierwotnej odsłonie, która zadebiutowała pod koniec kwietnia 2020 roku, usługa współpracowała wyłącznie z utworami pochodzącymi z YouTube’a oraz SoundClouda. W najnowszej wersjidodano opcję, która w znaczny sposób rozszerzy funkcjonalność tego narzędzia. Beat Sage dogada się z plikami MP3.

W procesie uczenia maszynowego jako materiał szkoleniowy dla sztucznej inteligencji wykorzystano utwory z oryginalnej ścieżki dźwiękowej Beat Sabera. Pozwoliło to na stworzenie modelu predykcyjnego, który generuje mapy świetnie imitujące styl oryginalnej gry. Z kolei do generowania nowych utworów zaangażowano dwie sztuczne inteligencje. Pierwsza przesłuchuje ścieżkę audio i przewiduje, w których momentach powinny pojawić się bloki do zbicia, a druga analizuje je pod kątem funkcjonalnym. Wylicza, jakiego koloru bloki należy postawić i w którą stronę je zwrócić, aby zbicie ich było jednocześnie możliwe do wykonania i satysfakcjonujące. Co ciekawe, algorytm nie jest w stanie wygenerować poziomów na poziomie Easy – autorzy narzędzia twierdzą, że opracowanie tych najprostszych map stanowi dla sztucznej inteligencji znacznie większe wyzwanie niż wyliczenie gęstej siatki rytmicznej dla wyższych poziomów.

Warto zauważyć, że narzędzie nadal jest w wersji rozwojowej i twórcy zachęcają do wsparcia projektu za pośrednictwem Patreona. Wraz z wzrostem liczby wspierających będą dodawać do swojej sztucznej inteligencji kolejne funkcje, m.in. możliwość generowania poziomów dookolnych czy dodawania murków do plansz.

Beat Sage dostępny jest za darmo na stronie twórców.