Jak wypada Jeremy Allen White jako Bruce Springsteen? Sam piosenkarz ocenił występ

fot. materiały prasowe

Bruce Springsteen udzielił wywiadu dla radiostacji SiriusXM, gdzie poruszono temat nadchodzącego filmu biograficznego na jego temat. W Deliver Me from Nowhere zobaczymy Jeremy'ego Allena White'a (The Bear). Piosenkarz przyznał, że początkowo czuł się "nieco dziwnie", ale teraz nie może powiedzieć nic innego poza samymi pochwałami w stronę aktora.

- Jeremy jest tak wspaniałym aktorem, że od razu wciąga cię w swoją grę. Ma swoją interpretację mnie, którą, jak sądzę, fani natychmiast rozpoznają. Naprawdę wykonał świetną robotę, więc bardzo dobrze się bawiłem na planie, gdy tylko mogłem się tam pojawić.

Springsteen pochwalił również śpiew aktora. Stwierdził, że White "śpiewa naprawdę dobrze". Poza tym, odtwórca świetnie gra u boku Jeremy'ego Stronga oraz Odessy Young. Piosenkarz jest zachwycony obsadą nadchodzącego filmu.

Deliver Me from Nowhere - co wiadomo o filmie?

Produkcja opiera się na książce Warrena Zanesa o tym samym tytule z 2023 roku. Powieść koncentruje się na powstawaniu albumu muzycznego zatytułowanego Nebraska. W projekt filmowy zaangażowani są zarówno Springsteen, jak i Jon Landau. W październiku 20th Century Studios po raz pierwszy pokazało White'a w roli głównej. Zdjęcia z planu możecie zobaczyć TUTAJ.