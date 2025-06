Hit z Meryl Streep wraca po 19 latach. Nowe informacje o sequelu

Cinepix

W lipcu 2024 roku informowaliśmy Was, że 20th Century Studios pracuje nad sequelem hitu Diabeł ubiera się u Prady z Meryl Streep w roli głównej. Najpierw informację przekazała Lauren Sherman z Puck, a potem potwierdziły to duże zagraniczne portale branżowe. Musieliśmy czekać niemal okrągły rok, by dostać aktualizację odnośnie projektu, ale wreszcie się jej doczekaliśmy.

Diabeł ubiera się u Prady - aktualizacja

Emily Blunt w rozmowie z Entertainment Tonight potwierdziła, że sequel hitu Diabeł ubiera się u Prady rozpocznie produkcję latem 2025 roku! Gwiazda ponownie zagra Emily Charlton, w którą wcieliła się w pierwszej części. Jeśli chodzi o plany jej bohaterki, na razie nawet dla samej aktorki są tajemnicą: "To takie dziwne, jeszcze nawet nie czytałam scenariusza. Nie wiem, co się z nią dzieje. Zastanawiam się, co teraz robi".

Co wiemy o sequelu Diabeł ubiera się u Prady? Ustaloną konkretną datę premiery – film zadebiutuje w kinach 1 maja 2026 roku. Aline Bros McKenna wróci, by napisać scenariusz. Wywiad z Emily Blunt potwierdził, że aktorka pojawi się w kontynuacji. Nie wiadomo jednak, kto jeszcze jest w obsadzie. Oczekuje się jednak, że ponownie na ekranie zobaczymy również Meryl Streep w roli ikonicznej Mirandy Priestly i Anne Hathaway jako Andy.

Diabeł ubiera się u Prady - co było dalej w książce?

Szczegóły fabuły filmu są na razie nieznane. Pierwsza część była jednak oparta na książce Lauren Weisberger, która napisała również kontynuację – Revenge Wears Prada: The Devil Returns. Akcja powieści rozgrywa się dekadę po tym, jak Andy Sachs rzuciła pracę u Mirandy Priestly. Bohaterka postanawia połączyć siły ze swoją dawną nemesis Emily i wspólnymi siłami założyć ekskluzywny magazyn ślubny zatytułowany The Plunge. W międzyczasie szykuje także swoje własne wesele.

Jeśli twórcy filmowego sequelu znów będą inspirować się twórczością Lauren Weisberger, zapewne dostaniemy coś podobnego. Szczególnie, że Emily Blunt na pewno powróci w roli Emily Charlton.