Teściowie 2 powstają! Znamy szczegóły

foto. materiał prasowy

Jak udało nam się ustalić reżyser Jakub Michalczuk rozpoczyna prace nad kontynuacją swojego pełnometrażowego debiutu czyli filmu Teściowie. Za scenariusz, tak jak w poprzedniej części, odpowiadać będzie Marek Modzelewski. Do swoich ról powrócą Izabela Kuna, Maja Ostaszewska, Marcin Dorociński i Adam Woronowicz.

Udało nam się poznać także wstępne założenia fabuły Teściów 2. Otóż po feralnym weselu bez pary młodej nasi bohaterowie spotykają się na egzotycznych wakacjach. Czy 2 dni razem wystarczą na ostateczne pojednanie przed kolejną ceremonią?

Z tego co wiemy to scenariusz jest już gotowy, a zdjęcia mają wystartować jeszcze w tym roku.

Teściowie

Teściowie - o czym jest film

Teściowie to komedia biorąca na warsztat coś, co jest nam dobrze znane: polskie wesele. W tym przypadku jednak jest to przepis na katastrofę – i to w szalonym stylu. Historia bowiem skupia się na weselu po odwołanym ślubie. Podjęto decyzję, że skoro wszystko jest opłacone, impreza się odbędzie.

Te dwie rodziny różni wszystko – pochodzenie, status, zawartość portfela, gust. Od słowa do słowa uprzejme uśmiechy zamieniają się w publiczne pranie brudów, aż wreszcie wybucha prawdziwa bomba… Wesele rozkręca się w szaloną imprezę. I nikomu nie przeszkadza brak młodej pary.