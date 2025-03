Tak wygląda nowy strój Spider-Mana. Czerpie garściami z japońskiego Super Sentai

Fot. Marvel Comics

Rysownik Luciano Vecchio powiedział, że nowy strój pozwoli lepiej odróżnić go wizualnie od Petera Parkera. Dodał: „Ponownie obejrzałem odcinki i klipsy z japońskiego serialu o Spider-Manie, by zagłębić się we wrażliwość tego uniwersum i zbadać jego mowę ciała. Nawiązałem wizualnie również do innych programów lat osiemdziesiątych z gatunku Tokusatsu, stąd szalik i czarne soczewki. Wymieniłem się pomysłami ze scenarzystą Matem Groomem, zanim zdecydowałem się na ten wygląd, który można skrócić do: Spider-Man spotyka Super Sentai”.

Kostium prezentuje się ciekawie. Paleta kolorów składa się z białego, czerwonego i błękitnego, który bardzo się wyróżnia. Takuya Yamashiro ma szalik na szyi i coś w rodzaju pajęczej peleryny – a raczej skrzydeł, które zapewne pomagają mu w unoszeniu się nad ziemią. Tak jak wspomniał Vecchio, na strój składają się również czarne soczewki. Bohater nosi na piersi ma logo Spider-Mana.

W poniższej galerii na dwóch pierwszych slajdach możecie zobaczyć nowy kostium Spider-Mana. Na kolejnych są warianty okładek do dwóch pierwszych numerów Spider-Verse vs. Venomverse i plansze.

Spider-Verse vs. Venomverse - informacje o komiksie

Limitowana seria Spider-Verse vs. Venomverse składa się z pięciu numerów i jest kontynuacją one-shotów Web of Spider-Verse: New Blood oraz Web of Venomverse: Fresh Brains. Oba zeszyty przedstawiły nowych graczy w wojnie Pajączków z symbiontami. Teraz wielkimi krokami nadchodzi ostateczne starcie. Venom i jego towarzysze będą próbowali udowodnić, że umysł roju walczy o przetrwanie, za to różne wersje Spider-Mana spróbują ochronić Web-Heart.