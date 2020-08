The Batman - czy pandemia wpłynie na historię w filmie? Scenarzysta odpowiada

Źródło: DC

The Batman to jeden z wielu filmów, które musiały wstrzymać produkcję z powodu pandemii. Jakiś czas temu pojawiła się informacja, że po powrocie na plan ekipa nie będzie kręcić w otwartych lokacjach, tylko w studio. To oczywiste, że zaczęły pojawiać się pytania czy takie zmiany nie wpłyną na poprawki w fabule projektu. Z odpowiedzią pospieszył scenarzysta widowiska, Mattson Tomlin. Stwierdził, że zmiany wpłyną jedynie na harmonogram prac na planie, natomiast zawartość filmu, jeśli chodzi o historię nie zostanie przekształcona.

W obsadzie The Batman znajdują się Robert Pattinson jako Bruce Wayne/Batman, Zoe Kravitz jako Selina Kyle/Kobieta-Kot, Jeffrey Wright jako Komisarz Gordon, Paul Dano jako Edward Nashton/Człowiek-Zagadka, Andy Serkis jako Alfred, Colin Farrell jako Oswald Cobblepot/Pingwin, John Turturro jako Carmine Falcone i Jayme Lawson jako Bella Real. Reżyseruje Matt Reeves.

The Batman - premiera w październiku 2021 roku.