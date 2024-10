Serial anime inspirowany Polską już dostępny. Gdzie obejrzeć w streamingu?

fot. Netflix

O ruchach Ziemi to serial anime inspirowany średniowieczną Polską. Premiera w naszym kraju odbyła się równocześnie z premierą światową. Od 5 października pierwsze trzy odcinki są już dostępne na Netflixie z polskimi napisami, a co tydzień, w sobotę, pojawia się nowy odcinek.

Projekt oparty jest na mandze, która była publikowana w magazynie Weekly Big Comic Spirits od września 2020 roku do kwietnia 2022 roku. 62 rozdziały wydano w 8 tomach.

O ruchach Ziemi - zwiastun

O ruchach Ziemi - opis fabuły

Historia nawiązuje do średniowiecznej Polski, w której inteligentny młodzieniec o imieniu Rafał rozpoczyna naukę na uniwersytecie. Tajemniczy wisiorek staje się impulsem do poszukiwań mających na celu wyjaśnienie pewnej astronomicznej prawdy... nawet jeśli oznaczałoby to rewolucję, która wstrząśnie Ziemią.

Nie da się nie zauważyć podobieństw do życia Mikołaja Kopernika, który wyraźnie posłużył za inspirację. Nawet sam tytuł serialu i mangi nawiązuje do słynnego dzieła astronoma pod tytułem O obrotach sfer niebieskich.