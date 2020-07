The Batman - Bane pojawi się w filmie? Komentarz Bautisty zmusza do myślenia

fot. materiały prasowe

Bane kinomaniakom przede wszystkim jest znany z roli Toma Hardy'ego w filmie Mroczny Rycerz Powstaje. Czyżby szykowała się nowa inkarnacja? Pojawiły się plotki o tym, że być może w The Batman zobaczymy postać Bane'a. Z rolą wiązany był Dave Bautista.

To właśnie popularny odtwórca roli Draxa ze Strażników Galaktyki skomentował plotki na Twitterze słowami, która wydają się częściowo potwierdzać plotki. Aktor odpisał na tweeta, w którym ktoś stwierdził, że to on powinien być Banem. "Niestety, tak się nie stanie. Starałem się jak mogłem".

https://twitter.com/DaveBautista/status/1289111678827757568

Zwłaszcza ostatnie słowa sugerują, że aktor mógł brać udział w castingu do tej roli. Oczywiście inną interpretacją może być, że sugerował twórcom, że Bane powinien się pojawić i to on powinien go zagrać. Jednak biorąc pod uwagę ,że Bautista mógł mieć lepszy dostęp do DC dzięki swojemu przyjacielowi Jamesowi Gunnowi (reżyser Legionu samobójców 2), jest duże prawdopodobieństwo wzięcia udziału w przesłuchaniu, na którym starał się przekonać reżysera.

Na razie jest to spekulacja na bazie tweeta aktora, który wydaje się dość sugestywny. Nikt nie skomentował słów Dave'a Bautisty ani niczego nie potwierdził.