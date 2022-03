The Boys - zwiastun 3. sezonu. Krew, wymioty i zaskakujący twist z supermocą postaci?

fot. materiały prasowe

Zwiastun 3. sezonu The Boys zapowiada coś niezwykłego, bo wygląda na to, że... Butcher grany przez Karla Urbana będzie mieć supermoce. Teaser nie ucieka przed tym i wyraźnie to pokazuje, więc ten twist jest fundamentem promocji. Plakat opublikowany wcześniej pokazywał, że jego oczy świecą, ale do tej pory nie mieliśmy potwierdzenia powodu.

The Boys - zwiastun 3. sezonu

Twórcy wiedzą, jak budować klimat, bo nie pada tutaj żaden dialog. Tło to nowy utwór zespołu Imagine Dragons zatytułowany Bones. Zapowiedź pokazuje też nowe postaci, czyli Jensena Acklesa jako Soldier Boya i Laurie Holden w roli Crimson Countess.

Z uwagi na krew, wymioty i wysoki poziom przemocy zwiastun jest przeznaczony tylko dla widzów dorosłych.

W obsadzie 3. sezonu są Jack Quaid, Antony Starr, Erin Moriarty, Dominique McElligott, Jessie T. Usher, Laz Alonso, Chace Crawford, Tomer Capon, Karen Fukuhara, Nathan Mitchell, Colby Minifie and Claudia Doumit. Sean Patrick Flanery, Miles Gaston Villanueva, Nick Wechsler, Frances Turner, Kristin Booth oraz Jack Doolan.

The Boys - premiera 3 czerwca w platformie Amazon Prime Video. Każdy odcinek będzie pojawiać się co tydzień w piątek, więc nie będzie całego sezonu jednego dnia.

