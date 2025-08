Po ponad 30 latach Marvel to zakończy. Nadchodzi wielka bitwa i nowy złoty Spider-Man

Fot. Marvel Comics

Marvel 2099 zaczęło się w 1992 roku. Początkowo pod tą nazwą kryła się dystopijna przyszłość Ziemi-616, która jest główną linią czasową uniwersum. W kolejnych latach zaczęły wychodzić różne komiksy z serii, opowiadające o dobrze znanych bohaterach w zupełnie nowej odsłonie, takie jak Doom 2099, Punisher 2099 czy Spider-Man 2099. Znalazło się także miejsce na debiut zupełnie nowego herosa spod pióra Stana Lee, czyli Ravage'a 2099. Ostatecznie ta alternatywna linia czasu została oficjalnie oznaczona jako Ziemia-928 lub po prostu – Ziemia-2099.

Zapowiedź komiksu The End 2099

Teraz zapowiedziano nowy komiks, zatytułowany The End 2099. Jak można się domyśleć po tytule, po ponad 30 latach Marvel wreszcie pokaże, jak oficjalnie zakończą się losy Ziemi-2099. Co wiemy o kolejnym rozdziale sagi? Mściciele, w tym Spider-Man 2099, Nova 2099 i Red Hulk 2099, będą musieli stawić czoła zagrożeniu znanemu jako Abyssus – to przerażająca fuzja Galactusa i zakażonych Knulli.

Gdy nowa wersja Pożeracza Światów zstępuje na Ziemię, zostaje zawarty diabelski pakt z Mefisto. Tak rozpoczyna się brutalna walka o przetrwanie, w której bohaterowie z Ziemi 2099 zmierzą się z uwielbianymi przez fanów postaciami z całego multiwersum, takimi jak Wolverine z Age of Apocalypse czy Wanda Maximoff z House of M. A gdy herosi z teraźniejszości i dystopijnej przyszłości walczą, pojawia się... Spider-Man 3099, który może być początkiem całkiem nowego rozdziału w historii Marvela.

