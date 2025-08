Multikino - premiery w sierpniu 2025. Naga broń, Nikt 2 i Ne Zha 2. W krainie potworów

fot. materiały prasowe

Sierpień w Multikinie zapowiada się różnorodnie. Widzowie obejrzą reboot Nagiej broni z Liamem Neesonem oraz Pamelą Anderson. Miłośnicy komedii powinni sprawdzić Zakręcony piątek 2, a na fanów akcji będzie czekać druga część filmu Nikt z Bobem Odenkirkiem. W sierpniowym repertuarze nie zabraknie horrorów i slasherów, jak Oddaj ją, Zniknięcia czy Together. A młodsi widzowie będą mogli obejrzeć wielki chiński hit, a zarazem najbardziej dochodowy film tego roku, czyli Ne Zha 2. W krainie potworów.

Sprawdźcie poniżej, jakie ciekawe filmy będziecie mogli obejrzeć w sieci kin Multikino w sierpniu 2025 roku.

Multikino - premiery filmowe w sierpniu 2025

Naga broń

Premiera 1 sierpnia

Tylko jeden człowiek ma szczególny zestaw umiejętności... aby dowodzić policyjną jednostką specjalną! Porucznik Frank Drebin Jr. (Liam Neeson) podąża śladami ojca. Do obsady dołączyli: Pamela Anderson, Paul Walter Hauser, CCH Pounder, Kevin Durand, Cody Rhodes, Liza Koshy, Eddie Yu i Danny Huston.

fot. materiały prasowe

Oddaj ją

Premiera 1 sierpnia

Kolejny film braci Phillippu pt. Oddaj ją opowiada historię rodzeństwa, które odkrywa przerażające rytuały w odosobnionym domu ich nowej matki zastępczej.

fot. Causeway Films

Zakręcony piątek 2

Premiera 8 sierpnia

Zakręcony piątek 2 to kontynuacja kultowego filmu z 2003 roku z wielopokoleniowym akcentem, z udziałem Jamie Lee Curtis i Lindsay Lohan. Curtis i Lohan ponownie wcielają się w role Tess i Anny Coleman. Akcja toczy się kilka lat po tym, jak Tess (Curtis) i Anna (Lohan) przeżyły kryzys tożsamości. Anna ma teraz własną córkę oraz przyszłą pasierbicę. Zmagając się z licznymi wyzwaniami związanymi z połączeniem dwóch rodzin, Tess i Anna odkrywają, że nawet nieprawdopodobna historia potrafi się powtórzyć.

fot. materiały prasowe

Zniknięcia

Premiera 8 sierpnia

Kiedy wszystkie dzieci z tej samej klasy, poza jednym, tajemniczo przepadają bez wieści tej samej nocy o dokładnie tej samej godzinie, mieszkańcy miasteczka starają się dowiedzieć, kto lub co stoi za ich zniknięciem. W rolach głównych występują Josh Brolin, Julia Garner, Alden Ehrenreich, Austin Abrams, Cary Christopher oraz Benedict Wong i Amy Madigan.

fot. Warner Bros. Pictures

13 dni do wakacji

Premiera 8 sierpnia

Piątkowy wieczór w Polsce jeszcze nigdy nie był tak krwawy. Gdy ktoś na imprezę zamiast chipsów przynosi maskę i kuszę, beztroska noc zmienia się w walkę o przetrwanie. Technologia zawodzi – morderca przejmuje kontrolę nad systemem bezpieczeństwa. Drzwi się zamykają, okna blokują, a dom zmienia się w więzienie.

NEXT FILM

Nikt 2

Premiera 15 sierpnia

W filmie Bob Odenkirk powraca jako mąż, ojciec i pracoholik, Hutch Mansell z przedmieść w nowym rozdziale. Rodzina głównego bohatera przybywa na wakacje do małego turystycznego miasteczka Plummerville spragniona zabawy. Drobne nieporozumienie z kilkoma miejscowymi łobuzami powoduje, że Hutch znajdzie się w centrum zainteresowania Lendiny (Sharon Stone). To najbardziej szalona, żądna krwi szefowa gangu z jaką kiedykolwiek się spotkał.

fot. materiały prasowe

Together

Premiera 22 sierpnia

Uczucie łączące Millie i Tima zaczyna przybierać niepokojącą formę. Ich związek, życie i ciała wkrótce ulegną przerażającej transformacji. Ta produkcja zachwyci fanów „Substancji” przesuwając jeszcze dalej granice niewyobrażalnego.

Fot. Neon

Państwo Rose

Premiera 29 sierpnia

Historia skupia się na pozornie idealnym małżeństwie pomiędzy Ivy (Olivia Colman) a Theo (Benedict Cumberbatch). Ich relacja zaczyna się drastycznie zmieniać, gdy kariera Theo zaczyna podupadać, a Ivy zdobywa uznanie.

fot. Jaap Buitendijk // Adler Entertainment Trust

Złodziej z przypadku

Premiera 29 sierpnia

Hank Thompson (Austin Butler) w liceum był znakomitym zawodnikiem baseballu. Niestety nie może już grać, ale wszystko inne układa się w jego życiu dobrze. Ma wspaniałą dziewczynę (Zoë Kravitz), jest barmanem w nowojorskiej knajpie, a jego ulubiona drużyna walczy o mistrzostwo.

Pewnego dnia sąsiad Russ (Matt Smith) prosi go, aby zajął się przez parę dni jego kotem. Nagle Hank na swojej drodze spotyka ekipę groźnych gangsterów. Wszyscy chcą go dorwać, ale Hank nie ma pojęcia dlaczego. Musi użyć całego swojego sprytu, aby pozostać przy życiu wystarczająco długo, aby dowiedzieć się o co chodzi...

Multikino - kino familijne w sierpniu 2025

Pan Wilk i spółka 2

Premiera 1 sierpnia

W nowym, pełnym akcji rozdziale uznanej komedii DreamWorks Animation nasi zreformowani Złoczyńcy starają się (bardzo, bardzo mocno) być dobrzy, ale zamiast tego zostają porwani przez zespół nowych przestępców, o których nigdy wcześniej nie słyszeli. Mają wykonać naprawdę ostatni napad w swojej karierze.

Dołącza też nowe trio komediowych potęg: Nominowana do Oscara® Danielle Brooks jako liderka Bad Girls Kitty Kat, niebezpiecznie sprytna pantera śnieżna nominowana do Oscara® Maria Bakalova jako Pigtail, genialna bułgarska inżynierka dzików; oraz nominowana do nagrody Emmy i ikona komedii Natasha Lyonne (Russian Doll, Poker Face) jako Doom, zawadiacki kruk ze smykałką do oszustw.

fot. Universal Pictures

O psie, który jeździł koleją 2

Premiera 8 sierpnia

Oto w ekspresowym tempie zbliża się kolejny film o owczarku szwajcarskim imieniem Lampo, jego ukochanej ludzkiej rodzince oraz nieco zwariowanym dyrektorze stacji, który zrobi wszystko, aby wprowadzić jeszcze większe zamieszanie. W najnowszej odsłonie przygód ulubionego czworonoga polskich widzów, tytułowy bohater zniknie w tajemniczych okolicznościach, a jego bliscy wspólnie z nowym psem, ruszą na poszukiwania przyjaciela… ale bez obaw, wszystko skończy się wielką, pomerdaną przygodą z happy endem! Bohaterów czeka również ważna lekcja na temat adopcji zwierzaków.

fot. Przemek Pączkowski

Szkoła magicznych zwierząt 3

Premiera 22 sierpnia

Nowe zwierzaki, nowa przygoda! W magicznej szkole Winterstein Ida i jej przyjaciele, z pomocą nowych, mówiących ludzkim głosem zwierzaków, muszą wybrać między ratowaniem zagrożonego lasu a pogonią za zasięgami i internetową sławą.

W magicznej szkole wybucha prawdziwy chaos! Gdy lokalny las zostaje zagrożony wycinką, Ida i jej gadający lis Rabbat muszą zjednoczyć szkołę w walce o jego ocalenie. Ale zadanie okazuje się trudniejsze niż myśleli – podczas gdy inni chcą bronić przyrody, Helene marzy o viralowej sławie dzięki hitowej piosence i pokazowi mody znanej influencerki. Do szkoły dołączają też nowe ekscentryczne zwierzęta, wege-krokodyl Rick i humorzasty kot Karajan, których pomysły jeszcze bardziej stawiają wszystko na głowie! Czy magiczna społeczność zdoła się porozumieć, zanim będzie za późno?

Pełna humoru i wzruszających momentów przygoda, która udowodni, że prawdziwa magia tkwi w przyjaźni i trosce o naszą planetę. Na podstawie bestsellerowych książek Margit Auer.

fot. Kordes & Kordes Film GmbH

Ne Zha to imię magicznego dziecka wychowanego przez ludzi. Chłopiec zawiera niełatwy sojusz z księciem Ao Bingiem (Księciem Smoków), w epickiej bitwie o ochronę swoich rodów. W następstwie tych wydarzeń ich życie i świat zacznie balansować na krawędzi zniszczenia. Ne Zha wyruszy w niebezpieczną wyprawę, aby zdobyć eliksir, który przywróci Ao Bingowi zdrowie. Podczas tej podróży, w której zmierzy się z potworami, Ne Zha odkryje spisek, który miał wywołać wyniszczającą wojnę między dobrem, a złem. Chłopiec będzie musiał przeciwstawić się ogromnym siłom, aby chronić to, co jest mu drogie i bliskie sercu.

Oparty na chińskiej mitologii i odważnej reinterpretacji, „NE ZHA 2. W KRAINIE POTWORÓW” to przełomowy film animowany, tworzony przez pięć lat przez zespół 4000 animatorów, który stał się obecnie najbardziej kasową animacją na świecie.