Star Trek: Strange New Worlds już w Polsce. Gdzie obejrzeć 3. sezon?

fot. materiały prasowe

Reklama

4 sierpnia to data, na którą polscy fani Star Treka czekali od dawna. Na platformie streamingowej SkyShowtime są już dostępne pierwsze dwa odcinki serialu Star Trek: Strange New Worlds, znanego również pod polskim tytułem Star Trek: Nieznane nowe światy. Kolejne odcinki będą pojawiać się co tydzień.

Star Trek: Strange New Worlds w SkyShowtime

W trzecim sezonieStar Trek: Strange New Worlds wracamy do bohaterów tuż przed finałem przerażającego starcia z Gornami, które zakończyło poprzednią serię. Tym razem czekają na nich nie tylko nieznane formy życia i nowe cywilizacje, ale też złoczyńca, który wystawi na próbę wytrwałość i determinację całej załogi.

Nowe odcinki to mieszanka świeżych i dobrze znanych postaci, ich wzlotów i upadków oraz emocjonujących przygód. Nie zabraknie tego, co najważniejsze w Star Treku – wiary, misji, romansu, komedii i tajemnicy. Po raz pierwszy w historii franczyzy zobaczymy również zupełnie nowe gatunki, wcześniej nieobecne w tym uniwersum. Twórcy ponownie zaskakują pomysłowością, co znajduje uznanie w recenzjach widzów i krytyków.

W serialu występują ulubieńcy fanów serii: Anson Mount, Rebecca Romijn, Ethan Peck, Jess Bush, Christina Chong, Celia Rose Gooding, Melissa Navia, Babs Olusanmokun i Martin Quinn. Gościnnie pojawią się także Rhys Darby, Patton Oswalt, Cillian O’Sullivan, Melanie Scrofano, Carol Kane oraz Paul Wesley.