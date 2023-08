The Changeling - zwiastun serialu. Horrorowy obraz Nowego Jorku

fot. Apple TV+

The Changeling to nowy serial Apple TV+, oparty na bestsellerowej książce Victora LaValle. Jak producenci zapowiadają, jest to bajka dla dorosłych, przedstawiająca niebezpieczną odyseję w Nowego Jorku. W Polsce będzie on dostępny pod tytułem Odmieniec.

The Changeling - zwiastun

The Changeling - fabuła

Apollo (LaKeith Stanfield) i Emma (Clark Backo) przeżywają idealną historię miłosną. Ich sielankę przerywa nagłe zniknięcie Emmy. Apollo musi stawić czoła śmiertelnej odysei na terenie Nowego Jorku.

The Changeling - obsada, produkcja

Oprócz Stanfielda i Backo, do obsady należą Adina Porter, Samuel T. Herring, Alexis Louder, Jared Abrahamson. Malcolm Barrett występuje gościnnie.

The Changeling został napisany przez showrunnerkę i producentkę wykonawczą Kelly Marcel. Reżyserką serialu jest Melina Matsoukas. Producentami są Apple Studios oraz Annapurna. Funkcje producentów wykonawczych spełniają też Megan Ellison, Patrick Chu, Ali Krug, David Knoller, Jonathan van Tulleken oraz Stanfield i Marcel.

The Changeling - premiera

Horror The Changeling zadebiutuje na platformie streamingowej Apple TV+ już 8 września 2023 roku z trzema pierwszymi odcinkami. Kolejne 5 części będą pojawiać się regularnie co piątek, aż do 13 października.