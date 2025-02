Przez Avengers: Doomsday ten aktor nie zagra Posejdona w Odysei Nolana. Znacie go doskonale

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Jak donosi zawsze dobrze poinformowany insider Daniel Richtman, Christopher Nolan planuje, aby jego najnowszy film był bardzo wierny Odysei Homera. To znaczy, że filmowiec, znany z tworzenia wszystkiego realistycznie i na planie, odda na ekranie zarówno różne potwory, na czele z Cyklopem, jak i bogów oraz ich potęgę.

Pierwsze zdjęcie z Odysei

Robert Downey Jr mógł zagrać

Richtman twierdzi również, że Robert Downey Jr. był kandydatem do roli Posejdona, ale w związku z terminarzem prac nad Avengers: Doomsday, który zaczyna się w podobnym okresie, nie był dostępny. Na razie nie wiadomo, kto otrzymał tę rolę.

Według źródła informacji reżyser i tak będzie chciał pokazywać tak dużo, jak to możliwe, za pomocą praktycznych efektów specjalnych, z prawdziwymi scenografiami, charakteryzacją i innymi środkami. Efekty komputerowe, jak zawsze u niego, będą wykorzystane tylko tam, gdzie to absolutnie konieczne. Wcześniej pojawiły się doniesienia o tym, że Cyklop nie będzie efektem komputerowym. Nolan i specjaliści od efektów specjalnych mają zamiar zbudować ogromną animatroniczną kukłę, która pojawi się na planie.

Odyseja – co wiemy o filmie?

To jedna z najbardziej znanych historii w dziejach. Opowiada o Odyseuszu, który przez lata próbuje wrócić do domu po wojnie trojańskiej. Bogowie rzucają mu kłody pod nogi, wystawiając go na liczne próby, w tym spotkanie z syrenami i cyklopem. Ten ostatni nie będzie efektem komputerowym, lecz animatroniczną maszyną zbudowaną na planie. Budżet sięga 250 mln dolarów.

W gwiazdorskiej obsadzie znaleźli się: Matt Damon, Tom Holland, Zendaya, Robert Pattinson, Lupita Nyong’o, Elliot Page, Samantha Morton, Anne Hathaway, Charlize Theron, Benny Safdie, Jon Bernthal, Mia Goth, Corey Hawkins (The Walking Dead), Nick Tarabay (Spartakus), Jimmy Gonzales (Mayans M.C.) oraz Maurice Compte (Mayans M.C.).

Premiera The Odyssey zaplanowana jest na 17 lipca 2026 roku. Film trafi wyłącznie do kin.