Gdy Joe i Anthony Russo tworzyli filmy Marvela, za scenariusz zawsze odpowiadał duet Stephen McFeely i Christopher Markus. Przy Avengers: Doomsday jest inaczej, ponieważ pracuje nad nim sam McFeely. Czemu Markus nie powrócił? Scenarzysta w rozmowie z The Playlist wyjawił swoje powody.

Avengers: Doomsday bez Christophera Markusa

Scenarzysta tłumaczy, że pracując w studiu AGBO, które założył razem z braćmi Russo, miał na głowie wiele projektów jednocześnie. Jego zdaniem nie można zajmować się filmami o Avengers połowicznie, więc postanowił skupić się na innych przedsięwzięciach. W studiu pracował nad trzema albo czterema pomysłami na filmy oraz pilotem serialu.

– Doszło do momentu, w którym powiedziałem: "Posłuchajcie, muszę zająć się podlewaniem tych roślinek, bo inaczej umrą”. Praca w Marvelu to pełny etat. Dlatego wyjaśniłem, że wszyscy muszą zrozumieć, iż zajmuję się tymi projektami, bo potrzebują ukierunkowania i je kocham. Kiedy przyszła propozycja z Avengers, wiedziałem, że nie można się tym zajmować połowicznie. To praca na lata.

Scenariusz Avengers: Doomsday jest finalizowany. Prace na planie ruszą w 2025 roku.