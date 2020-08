The Girl From Plainville - Elle Fanning zagra w serialu o samobójstwie Conrada Roya

fot. materiały prasowe

Elle Fanning zagra główną rolę w serialu Hulu pt. The Girl From Plainville, czyli opartej na faktach produkcji true crime, adaptującej kontrowersyjną sprawę Michelle Carter z 2017 roku. Była to nastolatka, która za pomocą maili, telefonów i smsów nakłoniła swojego chłopaka, Conrada Roya, do samobójstwa. Fanning wcieli się w ową dziewczynę, która ostatecznie w 2019 roku została skazana na 15 miesięcy więzienia.

Sprawa Conrada Roya rozpoczęła ważną dyskusję na temat granicy odpowiedzialności karnej za własne słowa. Odbiła się ona szerokim echem w światowych mediach.

Autorami scenariusza i producentami wykonawczymi będą Liz Hannah (Czwarta władza, Niedobrani) i Patrick Macmanus (Happy!, Homecoming).